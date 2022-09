Gegen 19.15 Uhr fuhr der 21-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der B64 von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Dabei kam er auf Höhe St. Ruprecht/Raab und bei Regen ins Schleudern. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn, wobei das Heck frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Weiz kollidierte. "Der Zusammenstoß war so stark, dass eines der beiden Fahrzeuge über die Begleitstraße in den Acker geschleudert wurde", berichtet Einsatzlieter Leon Christandl von der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab.