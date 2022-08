Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz meldete sich bei der Polizei, nachdem er seit gestern gesucht wird. "Ein 70-jähriger Radfahrer verletzte sich am Montag in Birkfeld schwer, nachdem ihn ein SUV-Lenker von der Straße gedrängt hatte", lautete die Meldung am Dienstag.

Der Autofahrer, in einem ähnlichen Alter wie der Radfahrer, hatte in den Medien von dem Unfall gelesen. Er ging zur Polizei und gab an, dass er den Vorfall so nicht wahrgenommen hatte.

Er wird nun wegen des Verdachtes des Imstichlassens eines Verletzten an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt und wegen des Verdachtes der Fahrerflucht an die Bezirkshauptmannschaft Weiz.