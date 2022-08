Festgenommener randalierte auch in der Haft weiter

Ein 34-Jähriger geriet in der Nacht auf Sonntag gleich mehrmals mit der Polizei in Konflikt. Erst nahmen Polizisten dem alkoholisierten Pkw-Lenker den Führerschein ab, wenige Stunden später verletzte der Oststeirer einen 49-Jährigen und randalierte in der Polizeiinspektion.