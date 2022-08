Es war bereits dunkel, als die Bereitschaftsgruppe der St. Ruprechter Feuerwehr in die Quellenstraße ausrückte. Ein Reh hatte sich in das Ortsgebiet verirrt und blieb in einem Zaun zwischen zwei Eisenstangen hängen. Eine Passantin entdeckte das verängstigte Tier und verständigte den Notruf.

"Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes konnte das Reh aus der misslichen Lage befreit werden", erzählt Leon Christandl, Kommandant der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab. Zum Aufpäppeln und für die weitere Pflege wurde das Tier dem Fachpersonal übergeben.

Die St. Ruprechter Feuerwehrleute konnten das Reh retten © FF St. Ruprecht/Raab

Die Reh-Rettung in St. Ruprecht an der Raab sollte nicht einzige im Bezirk Weiz bleiben. Am Mittwoch verfing sich auch am Lindenberg in Passail ein Rehkitz im Zaun. Es konnte sich nicht mehr selbst befreien. Der Zaun hatte sich um den Hals des Kitzes verwickelt, es drohte zu ersticken. Das Kitz wurde rechtzeitig entdeckt und von Jagdpächter Hans Greimel befreit. Es konnte wieder in die Freiheit entlassen werden.