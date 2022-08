Gebäudebrand: Vier Feuerwehren kämpften stundenlang gegen Flammen

Mit Einsatzfotos. Mittwochabend hatte eine Garage in der Mühlhausenstraße Feuer gefangen. Bald stand das Nebengebäude in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren mussten in der Nacht ausrücken.