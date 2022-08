"Wir haben heuer das Festival-Programm auf das ganze Jahr ausgedehnt", sagt Veranstalter Georg Gratzer. In der Vergangenheit fanden die Programmpunkte des KOMM.ST-Festivals meist innerhalb von zwei bis drei Wochen komprimiert statt, durch die Pandemie habe sich jedoch einiges geändert. "Wenn du ganz geballt in der Region veranstaltest, bekommst du das Publikum für so viele Veranstaltungen nicht", so Gratzer. Er ist sehr stolz über die Kontinuität. "Wir haben es durchgezogen, auch die ganze Pandemie über. Dadurch haben wir das Publikum behalten, auch wenn es nach wie vor Gründe gibt, warum die Leute nicht zu Konzerten gehen." Einerseits gebe es nach wie vor Angst vor Ansteckungen, andererseits die Teuerungswelle, ortet Gratzer.