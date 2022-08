Hubschraubereinsätze nach Motorradunfällen

Ein 52-Jähriger stürzte am Sonntag gegen Mittag mit seinem Motorrad und verletzte sich unbestimmten Grades. Er musste vom C 12 ins Spital geflogen werden. Auch in Rettenegg kam es nach einem Motorradunfall zu einem Hubschraubereinsatz.