Zu einem schweren Unfall kam es Dienstagmittag in Weiz: Zwei Pkw waren aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach 13 Uhr an der Kreuzung der B 72 mit der L 360 Richtung Etzersdorf zusammengekracht. Das Rote Kreuz versorgte die beiden verletzten Personen und brachte sie ins Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand Totalschaden.