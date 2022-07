Über ein gekipptes WC-Fenster, das sie aus der Verankerung hoben, stiegen unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in Egelsdorf (Gemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz) ein. Dort stahlen die Einbrecher Bargeld und Schmuck, laut Polizei in beträchtlichem Wert. Die Hausbewohner, ein Ehepaar, bemerkten von alldem nichts: Sie schliefen und wurden auf den Einbruch erst am Sonntagmorgen aufmerksam.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Hinweise an das Landeskriminalamt unter Tel. 059133-60 3333.