In Passail ist am Donnerstagabend ein Traktor in Brand geraten. Das Fahrzeug war in einer Garage abgestellt, eine Familienangehörige bemerkte starken Rauch und verständigte die Feuerwehr. 54 Einsatzkräfte der Feuerwehren Passail, Plenzengreith und Neudorf bei Passail konnten den Brand löschen.