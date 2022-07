"Das Gelände ist uneinsichtig, es hätte sein können, dass sie ihn länger nicht gefunden hätten", so Markus Liebenberger. Gemeint ist ein 31-jähriger Lenker, der in der Nacht auf gestern in Fladnitz an der Teichalm mit seinem Pick-up von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug hatte einen Weidezaun durchbrochen und war 140 Meter über steiles Gelände abgestürzt, wobei sich der Wagen dabei mehrfach überschlagen hatte.