Mit Verletzungen endete für eine Oststeirern am Montagabend ein Reittraining in einer Reithalle in Birkfeld. Gegen 19:00 Uhr wollte die 32-Jährige aus dem Bezirk Weiz in einer Reithalle in Birkfeld mit dem neunjährigen Wallach Reitübungen durchführen. Kurz nachdem sie im Sattel saß, stieg das Pferd aus ungeklärter Ursache hoch, die Frau stürzte anschließend samt Pferd zu Boden.