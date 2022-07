Große Auszeichnung für die HTL Weiz und ihre Schülerinnen und Schüler: Beim Energy Globe des Landes Steiermark, der die besten Energie-, Umwelt- und Klimaprojekte adelt, wurde die Schule in der Kategorie Jugend und Bildung ausgezeichnet. An der HTL wurde seit 2018 an dem Projekt E2Mily gearbeitet, einem rein-elektrisch angetriebenen Kart.