Es klang wie ein Albtraum: 2018 war eine allein lebende Pensionistin in ihrem Haus im Weizer Ortsteil Preding mitten in der Nacht aufgeschreckt. Ihr war, als ob ihr jemand das Gesicht mit Gewalt auf die Seite drücken würde. Sie schlief wieder ein, benommen von den Tabletten, die sie gegen den schlechten Schlaf regelmäßig einnimmt. Erst am nächsten Tag entdeckte ihre Schwiegertochter ein Hämatom am Auge der Frau. Sie brachte die Pensionistin wegen der Hämatome ins Krankenhaus, denn die Frau hatte erst kurz zuvor eine Operation am Auge gehabt. Im Spital wurde dann auch festgestellt, dass sie weitere Verletzungen hatte und diese von einem Schlag kommen müssen.