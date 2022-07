Nach 21 Jahren steht der Mord am Italiener Gianmaria Vitali (47) vor der Aufklärung. Nachdem 2019 in Graz die Slowaken Miroslaw D. (57) und Igor P. (58) wegen Beteiligung an diesem Verbrechen zu 18 und 17 Jahren Gefängnis verurteilt wurden, klickten nun in der Slowakei für die mutmaßliche Auftraggeberin Ludmila B. (57) und ihren Ex-Schwager Michael B. (54) die Handschellen.