"Wer weiß, wozu ich diese Stäbe heute mitgebracht habe?", fragt Simona Schuster in die Runde. Die Hände schnellen in die Höhe: "Für die Tomaten!", sind sich die Kinder einig. "Genau", lacht Schuster. Sie ist Lehrerin an der Volksschule Gleisdorf und leitet mit ihrer Kollegin Ruth Suppan die unverbindliche Übung "Grüner Daumen".

Diese freiwillige Übung für die Kinder der dritten Klassen gibt es an der Volksschule Gleisdorf schon seit vielen Jahren. "Als Umweltschule ist es uns wichtig, bei den Kindern das Bewusstsein zu schärfen, wie man auf die Natur und die Umwelt Acht gibt", erklärt Schuster. Denn hier wird nicht nur gemeinsam in der Erde gewühlt, sondern auch die dazugehörige Theorie vermittelt und besprochen, wie man mit Pflanzen und Tieren behutsam umgehen kann. So wurden etwa Saatbomben für Bienenwiesen hergestellt und Weihnachtsschmuck aus Naturmaterialien gebastelt.

Zwei Hochbeete und ein Naschgarten

Heute aber stehen wichtige Arbeiten in den Beeten an, die die Kinder gekonnt in Angriff nehmen. Während Schuster mit ein paar Mädchen und Burschen die Tomaten an die neuen Stäbe bindet, steht Suppan am Hochbeet daneben. Hier wachsen Erdäpfel und Erdbeeren ebenso wie viele Kräuter. "Den Lavendel können wir abschneiden und trocknen, der riecht dann auch noch gut", sagt sie und fragt die Kinder, wozu man ihn dann verwenden könnte. "Für Kleidersäckchen", weiß ein Mädchen und ein anderes fügt hinzu: "Die helfen gegen Gelsen."

Neben dem Lavendel und anderen Kräutern nehmen die Kinder vor allem viel Wissen mit nach Hause: "Man darf zum Beispiel kein Plastik und keine Essensreste in die Natur werfen, weil das kann die Umwelt schädigen", weiß Mira. Amon sitzt bereits vor dem Naschgarten am Boden und greift beherzt zu: "Man muss Unkraut zupfen, damit die Pflanzen gut wachsen. Außerdem muss man ab und zu die Blätter schneiden, wenn sie zu groß sind, und gießen", berichtet er.

Amon weiß, was den schwarzen Ribiseln gut tut © Katharina Lagler

Das Gießen fällt heute aus, denn letzte Nacht hat es geregnet. Aber das Unkraut muss dringend raus. Außerdem braucht es eine kleine Qualitätskontrolle, also schnell ein paar schwarze Ribisel abgezupft und verkostet.

Ernten, was man sät

Das Ernten gehört nämlich ebenso dazu wie das Säen und Pflegen. Die Kinder dürfen immer wieder etwas mit nach Hause nehmen - wobei: Da die Hochbeete und der Naschgarten in einem der Pausenhöfe stehen, gibt es so etwas wie einen natürlichen Schwund. "Aber das passt schon - es soll ja für alle Kinder sein", lacht Suppan.

Ruth Suppan (links) und Simona Schuster (rechts) leiten die Übung ´Grüner Daumen´ © Katharina Lagler

Auch das Interesse wächst

Das Angebot "Grüner Daumen" findet großen Anklang. In diesem Schuljahr gab es zwei Gruppen zu je 20 Kindern, für nächstes Jahr haben sich gar noch mehr Kinder angemeldet. Die Kinder kommen mit unterschiedlichem Vorwissen, sagt Schuster, aber immer mit viel Interesse.

Aber nun stehen erst einmal Ferien am Programm. Wer wird sich in dieser Zeit um die Hochbeete und Pflanzen kümmern? "Da dürfen sich diejenigen, die während der Ferien im Schulhaus arbeiten, über die Ernte freuen", schmunzelt Suppan. Und im Herbst startet dann eine neue Gruppe mit der Gartenarbeit und auch gleich mit einer Ernte: Die Kartoffeln, die jetzt noch im Hochbeet wachsen, dürfen dann ausgebuddelt, gebraten und genossen werden.