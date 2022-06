Mittwoch gegen 21 Uhr war der 24-Jährige in Strallegg im Bezirk Weiz damit beschäftigt, das Fahrzeug eines Bekannten in seiner eigenen Garage zu reparieren. Zu diesem Zweck befand sich der Man alleine in der Fahrzeuggrube unter dem Pkw, um eine defekte Benzinpumpe auszutauschen. Dabei dürfte laut Polizei beim Ablassen des Benzins offenbar Treibstoff auf den Boden gekommen sein.