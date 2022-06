40 Meter lang ist die "Wand der Artenvielfalt" in Wollsdorf, die Künstler Gernot Passath seit Dienstag gestaltet. Sie erstreckt sich hinter einer Wildblumenwiese und ist auch von der Ferne gut zu sehen. Als Hauptmotive dienen Vögel, denn "die Liste der bedrohten Vögel ist lang", sagt der Albersdorfer Künstler. "Der Vogelrückgang ist auf den Insektenrückgang zurückzuführen und gleichzeitig das erste Glied in der Kette, das wir wahrnehmen. Weniger Insekten fallen uns nicht so sehr auf wie weniger Vögel." Bereits in vergangenen Werken hat Passath immer wieder den Umwelt- und Naturschutz thematisiert. Neben den Vögeln sind auf der Mauer auch Blumen auf eine "abstrahierte Weise" zu sehen. "Wiesen sind essenziell für die Artenvielfalt."