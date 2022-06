In der letzten Sitzung des Weizer Gemeinderats vor der Sommerpause war auch die Ortsdurchfahrt noch einmal Thema. Vor einem Monat war sie feierlich eröffnet worden, danach hagelte es vor allem in den digitalen Medien Kritik und Häme für die holprige Betonpiste. "Es ist ein Segen für die Stadt, das ist klar. Aber sie rumpelt, das ist auch klar", meinte Bürgermeister Erwin Eggenreich in der Sitzung. Dem Land Steiermark als Auftraggeber ist das bewusst. "Uns ist das Problem bekannt. Es hat auch noch keine Endabnahme der Baustelle gegeben. Der Belag wird noch einmal abgezogen und geglättet", sagt Simon Gruber, Sprecher von Verkehrslandesrat Anton Lang. Der genaue Zeitpunkt für diese Glättung steht noch nicht fest.