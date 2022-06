Am 17. Juni feierte Mara Kornschober aus St. Margarethen an der Raab ihren 26. Geburtstag - auf der Austrian Comic Con in Wels. Das ist eine Messe mit Verkaufsständen von nationalen und internationalen Comicverlagen, die viele Schauspieler besuchen und bei der auch Fanartikel verkauft und Vorträge sowie Workshops gehalten werden.