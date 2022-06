Pkw stürzte in Böschung – Lenker verletzt

Am Montagnachmittag kam ein Pkw-Lenker in Hart, Gemeinde Pischelsdorf, von der Straße ab und stürzte über die Straßenböschung in eine Baumgruppe. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.