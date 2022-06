"Ich bin so glücklich, dass mich so viele Menschen mit Spenden unterstützt haben und ich den Kindern und Familien in der Ukraine ein bisschen Freude und Unterstützung bieten kann", freut sich Karl Almer. Er pilgerte in 46 Tagen von Pischelsdorf nach Rom und legte dabei 1300 Kilometer zurück. Auf seiner Facebook-Seite dokumentierte er seine Reise und rief zu Spenden auf. 4900 Euro wurden gesammelt, am 13. Juni übergab er den Scheck in Stübing an das SOS-Kinderdorf. Das Geld kommt ukrainischen Kindern zugute.