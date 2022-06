Um 12.47 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Hohenkogl am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf die B72 in Greith, Gemeinde Mitterdorf an der Raab, gerufen. Ein Motorradlenker war im Ortsgebiet mit seinem Fahrzeug gestürzt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.