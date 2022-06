Während die Gruppe des Borg Birkfeld Anfang des Jahres noch gänzlich per Video-Plattform "Teams" an dem Projekt "Schüler machen Zeitung" teilnehmen musste, war es für die HAK Weiz ab Ende März wieder fast wie früher. Sowohl der Eröffnungstag in der HAK als auch der krönende Abschluss-Produktionstag im Styria Media-Center in Graz konnten in Anwesenheit von Angesicht zu Angesicht durchgeführt werden.