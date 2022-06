Die Meteorologen haben die Feuerwehren schon im Vorfeld darauf eingestimmt, was sie in den Nachtstunden erwarten könnte: Unwetter, Starkregen und teilweise Hagel waren angesagt. Und in den Regionen Liezen, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld mussten die Einsatzkräfte nach heftigem Starkregen tatsächlich ausrücken.