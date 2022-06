Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist nach wie noch unklar. Aber am Samstagabend hatte um 18.23 Uhr ein Anrainer in Pischelsdorf am Kulm Alarm geschlagen: Er habe einen bewusstlosen Mann samt Moped in einem Straßengraben gefunden. Die Rettung rückte sofort aus und konnte den 72-Jährigen zunächst reanimieren und stabilisieren, wie es seitens der Polizei hieß. Per Rettungshubschrauber wurde er ins LKH Graz geflogen.

Jetzt, einen Tag später, muss die Polizei abermals eine Meldung absetzen: Der Mann, der im Bezirk Weiz zu Hause war, ist an den Folgen des Sturzes gestorben. Er erlag demnach noch am Samstagabend seinen schweren Verletzungen.

Zeugen für den Unfall gibt es bislang nicht, die Ermittlungen laufen.