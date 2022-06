Durchaus heftig war das, was man am Donnerstagabend im Kunsthaus Weiz zu hören bekam. "Die Eroberung Mexikos durch den Spanier Hernán Cortés" nannte sich jene Konzertlesung, die eigens für eine Kooperation zwischen dem KOMM.ST Festival und dem Kunsthaus Weiz produziert und nun ebendort als Start in die Jazzdays Weiz uraufgeführt wurde.