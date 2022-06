Seit rund einer Woche ist das ehemalige "Wahnsinnsbeisl" in der Gleisdorfer Bürgergasse wiederbelebt - die neue Pizzeria "Venezia" ist eingezogen. Das Lokal ist zwar neu, die Inhaber sind aber alles andere als Neulinge in der Gastronomie. Die Familie Gül, bestehend aus Vater Mehmet, Mutter Hacer und den beiden Söhnen, führte bereits für 17 Jahre die Pizzeria "Valentino" in Gleisdorf. "Dann sind wir mit dem Lokal für sieben Jahre nach Graz übersiedelt, meine Familie lebt aber schon seit 38 Jahren in Gleisdorf", verrät Sohn Adem Gül.