Fuhr man Anfang des Jahres 2022 durch den Ortsteil Gnies bei Sinabelkirchen, stach einem das Rüsthaus der örtlichen Feuerwehr ins Auge. Es liegt direkt an der B65, seit Dezember 2021 wird daran gewerkelt. Einmal hatte es keine Ziegel mehr auf dem Dach, dann fehlte das Dach, zuletzt wurden die Mauern eingerissen. Innerhalb weniger Monate wurde der neue Stützpunkt der 56 Kameradinnen und Kameraden aber wieder aufgebaut. Mithilfe von vielen helfenden Händen, großteils aus den eigenen Reihen, wie Feuerwehrkommandant Albert Winter verrät: "1500 Arbeitsstunden wurden uns an Eigenleistung vorgeschrieben. Durch die steigenden Preise in den letzten Monaten war das aber kaum schaffbar."