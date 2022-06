"Wenn wir wirklich die klimapolitische Wende schaffen wollen, ist es in der Frage des Verkehrs schon lange nicht mehr genug, den einen oder anderen Radweg pressewirksam zu eröffnen", schreibt Sylvia Reitbauer, Grün-Gemeinderätin von Hofstätten/Raab, in einem offenen Brief an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vize-Landeshauptmann und Verkehrslandesrat Anton Lang und die Steirischen Landesbahnen. "Wesentlich wäre vielmehr, an vielen vermeintlich kleinen Zahnrädern zu drehen, damit es für Menschen wirklich denk- und machbar wird, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen."