Auf einen kurzen Streifzug durch Entschendorfberg wollten sich anscheinend die beiden einjährigen Jack Russell Terrier Bella und Gusti begeben. Am Dienstagmorgen nutzten sie einen unbeobachteten Moment, öffneten das Gartentor und starteten ihre tierische Entdeckungstour. Nur wenig später bemerkte Besitzerin Irmgard Baum die Abwesenheit ihrer jungen Hunde und verständigte die Polizei St. Margarethen an der Raab. Zwei Beamten machten sich daraufhin in der Nachbarschaft auf die Suche nach den beiden Ausreißer.