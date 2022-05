Gegen 7 Uhr fuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf einer Gemeindestraße von Brodersdorf kommend in Richtung Fünfing bei St. Ruprecht an der Raab. Dabei kam ihm, eigenen Angaben zufolge, bei Rauchenberg ein schwarzer Audi A4-Kombi mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf seiner Fahrspur entgegen.