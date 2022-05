Langsam verabschiedet sich der Frühling und der Sommer klopft an die Tür. Die 30-Grad-Marke wurde im Bezirk Weiz schon fast geknackt. Mit den hohen Temperaturen wird es blumig in Weiz. Bereits zum vierten Mal findet in Weiz die Aktion "Bring deine Stadt zum Blühen" statt. Dabei verteilen am 20. Mai die Weizer Stadtgärtnerinnen und -gärtner 1000 Blumensetzlinge. Die Verteilung findet von 14 bis 16 Uhr in der Europa-Allee statt. "Gedacht ist pro Person ein Setzling", sagt Bürgermeister Erwin Eggenreich und fügt schmunzelt hinzu: "Wenn aber jemand zum Beispiel für seine Mutter eine Pflanze mitnehmen will, werden wir nicht nein sagen."