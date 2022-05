Zu einem Brand in das Andritz Hydro Werk Nord musste die Stadtfeuerwehr Weiz am Mittwochvormittag ausrücken. Ein Aushärteofen hatte zu brennen begonnen. "Aufgrund von Service und Wartungsarbeiten dürfte ein Teil des Harzes ins Heizregister gelangt sein, was zu einer enormen Rauchentwicklung geführt hat", erzählt Christian Lechner, Kommandant der Feuerwehr Weiz.