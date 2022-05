Es wird sich ein wenig komisch anfühlen für die Mitglieder des Gleisdorfer Kammerorchesters, wenn sie am Sonntag um 19.30 Uhr die große Bühne des Gleisdorfer Forum Kloster betreten werden. "Es ist der erste Auftritt dieses Orchesters seit drei Jahren", berichtet der Gleisdorfer Musikschuldirektor und Dirigent des Konzerts, Gunter Schabl. Zusammengestellt hat er für die Rückkehr nicht mehr und nicht weniger als die "Meister der Klassik". "Wir spielen Mozart, Schubert, Haydn und Beethoven – mehr geht wirklich kaum", so Schabl. Vor allem das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven "Emperor Concerto" stellt extrem hohe Ansprüche an den Solisten dar. Für diese Aufgabe konnte Schabl den gebürtigen Weizer Philipp Scheucher gewinnen.