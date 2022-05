Nur eine Nacht nach dem verheerenden Wohnhausbrand in der Dr. Hermann-Hornung-Gasse in Gleisdorf musste die Stadtfeuerwehr Gleisdorf erneut zu einem Brand ausrücken. Diesmal in einer Bäckerei in der Gartengasse. Dort hatte ein Backofen zu brennen begonnen. Um 0.27 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. "Durch das Abdrehen der Gaszufuhr und das Abschalten des Stromes konnte der Brand aber rasch gestoppt werden", sagt Jürgen Hofer, Kommandant der Stadtfeuerwehr Gleisdorf.