Die Hilfe für vor dem Krieg in ihrer Heimat Ukraine geflüchteten Menschen ist auch im Bezirk Weiz voll angelaufen. 320 Personen sind nach Informationen des Landes Steiermark mittlerweile im Bezirk untergebracht. "Bei uns arbeiten viele Organisationen und Personen zusammen. Der 'Way of Hope' macht viel, Herbert Ederer (Anm. ehemaliger Arzt aus Weiz), auch mit der Stadt haben wir schon Besprechungen gehabt, um Hilfe zu bekommen", berichtet Andreas Raith-Pretterhofer von der überparteilichen Organisation "Weiz sozial".