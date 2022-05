Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Villach. Bei Straßenkilometer 157,76 – im Gemeindegebiet von Hofstätten an der Raab – fuhr er aus unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw, gelenkt von einem 31-Jährigen aus dem Bezirk Baden, auf. Die beiden Pkw kamen ins Schleudern und blieben schwer beschädigt am Pannenstreifen stehen.