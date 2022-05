Im Falle des Wohnhausbrandes in Gleisdorf haben die Brandermittler nun die Ursache herausgefunden. "Die Brandursachenermittlungen des Landeskriminalamtes in Kooperation mit dem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark ergaben, dass das Brandgeschehen aufgrund einer technischen Ursache in der im Erdgeschoß des Hauses befindlichen Werkstätte seinen Ausgang genommen hatte", heißt es in der aktuellen Polizeiaussendung.