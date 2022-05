Aus noch unbekannten Ursachen kollidierte heute am späten Nachmittag zwischen Gersdorf an der Feistritz und Kroisbach ein Pkw mit einem Traktor. Auf der L 394 Römerbachstraße kommt es darum aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Aktuell sind das Rote Kreuz, die Polizei sowie die beiden Feuerwehren aus Gersdorf an der Feistritz und Kroisbach im Einsatz. Weitere Informationen folgen.