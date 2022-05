Der Funcourt in der Edlsee Straße in Birkfeld ist wieder geöffnet. Der Platz war ja vor wenigen Wochen aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Aufgrund der geschätzten Kosten von 40.000 Euro wollte die ÖVP mit der Sanierung noch zuwarten. Nachdem die SPÖ in dieser Sache interveniert hatte (wir haben berichtet) – entschloss sich die Gemeinde doch schneller zu reagieren und Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.