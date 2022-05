Eröffnung am Freitag

Neuer Jugendraum als Servicezentrum für die Sinabelkirchner Jugend

Mit einem "Tag der offenen Tür" wird der neue Jugendraum "Siju" in Sinabelkirchen am kommenden Freitag eröffnet. Leiterin Lisa Pfingstl ist Dreh- und Angelpunkt für das Thema "Jugend" in Sinabelkirchen.