"Die klassische Messe ist nicht die einzige Form eines Gottesdienstes", sagt Valentina Longo. Sie ist Kirchenmusikerin in der Basilika am Weizberg und arbeitet als Dirigentin, Organistin sowie auch als Cembalistin. "In den letzten Jahrzehnten sind die anderen Formen vernachlässigt worden", sagt die gebürtige Italienerin. Und: "Es gibt kein Personal. Unsere Priester können samstags nicht alle Messen abdecken." Darum gibt es seit Jänner am Weizberg regelmäßig Orgelvesper und das Taizé-Gebet. "Das sind Andachten, aber ohne Priester", verrät die Musikerin. Dafür gibt es einen Lektor oder eine Feierleiterin.