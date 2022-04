Ein "tschickstummelfreies Gleisdorf" war das Ziel der diesjährigen Landschaftsreinigungsakation in Gleisdorf, zu dem die Stadtgemeinde mehrere Wochen über zum Mitmachen aufgerufen hatte. "Gemeinsam wollten wir sichtbar machen, wie viele Zigarettenstummel in etwa in unserer Umwelt und unserer Stadt herumliegen", sagt Vizebürgermeister und Umweltreferent Thomas Reiter. Auch die Gleisdorfer Stadtwerke, der Wirtschaftshof, der Alpenverein, die Volksschule und McDonald’s beteiligten sich an der Aktion.