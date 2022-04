"Wenn man neue Wege beschreiten will, soll man viele Impulse zulassen", sagt Wolfgang Weber. Der Referent für Stadtentwicklung in Gleisdorf will die Gleisdorfer Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit und Beteiligung motivieren. Genau genommen geht es um das Sachbereichskonzept für Grün- und Freizeitraum. Der Einladung, sich an der Entwicklung zu beteiligen, waren auch zahlreiche Interessierte gefolgt - das zeigte jedenfalls die Auftaktveranstaltung, die vor wenigen Tagen im Forum Kloster über die Bühne ging. Nun geht es ans Eingemachte. Drei Arbeitsgruppen sollen verbindliche Regeln für den Umgang mit Grünraum im Gemeindegebiet im örtlichen Entwicklungskonzept erarbeiten.