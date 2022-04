Glück im Unglück hatte ein Pkw-Lenker am Sonntagabend. Gegen 21 Uhr war er auf der B64 in St. Ruprecht/Raab auf Höhe der Raststätte Mayer unterwegs, als sich sein Fahrzeug über die Betonleitwand überschlagen hat. Es blieb auf der Nebenstraße liegen, der Lenker wurde leicht verletzt. "Am Fahrzeug ist ein Totalschaden entstanden", sagt Leon Christandl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Ruprecht/Raab. "Zum Glück war niemand außer ihm im Fahrzeug." Die Unfallursache ist bislang unklar.