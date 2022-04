Eine 69-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr mit ihrem Pkw im Bereich Garrach, Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith, unterwegs. Sie wollte in die L 357 Gollerstraße in Richtung Norden einbiegen und übersah – nach eigenen Angaben – einen herannahenden Pkw. Trotz der Stoptafel fuhr sie in die Kreuzung ein.