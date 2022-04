Birkfeld auf Reisen und dem finnischen Bildungssystem auf der Spur

Finnland als PISA-Test-Sieger ist in den Köpfen der meisten ein Vorzeigeland in Bezug auf Bildung. Aber was machen die Finnen besser als wir? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage packte in den Osterferien eine 13-köpfige Delegation aus dem Raum Birkfeld ihre Koffer und fuhr ins winterliche Finnland.