Am kommenden Sonntag, 23. April, ist Welttag des Buches. Aus diesem Anlass stellt die Buchhandlung Plautz aus Gleisdorf wieder ein umfassendes Programm für alle Leseratten auf die Beine. Unter anderem finden am Freitag, 21. April, gleich zwei Lesungen statt. In der Buchhandlung selbst lädt die steirische Kinder- und Jugendbuchautorin Karin Ammerer zu ihren Abenteuer-Mitmach-Lesungen ein. Start ist um 15 Uhr. (Ab 5 Jahren, Kartenpreis/Kind vier Euro)