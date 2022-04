In der Dr.-Karl-Renner-Gasse in Weiz tut sich aktuell einiges - das Haus, das bis jetzt unter anderem den Weltladen beherbergte, wird umgebaut. Wohnungen sollen entstehen. Deswegen steht jetzt der Umzug des Weltladens in die Räumlichkeiten von Korbwaren Weber (ein Haus weiter, Hauptplatz Ecke) an. Ab kommenden Samstag teilen sich die beiden Betriebe das Geschäftslokal am Weizer Hauptplatz.